Napoli, arriva la Samp e ancora una volta toccherà a Mertens

Assente Milik, Lozano si è allenato solo ieri, Insigne potrebbe essere preservato per il Liverpool: il Napol si affida ancora al belga

Per un Napoli in cerca di certezze arriva finalmente l’esame Samp. Pochi dubbi sull’11 che schiererà alle 18 Carlo Ancelotti nel debutto casalingo. Ciò che è certo, è che complici le defezioni, il Napoli sarà ancora una volta appoggiato su Dries Mertens, con il belga che insegue il record di Hamsik come primo marcatore della storia azzurra, e non è lontano.

Milik è guarito, parola di Ancelotti, ma si è allenato troppo poco per essere della partita. Insigne figura invece tra i convocati, ma si è allenato solo negli ultimi 2 giorni e potrebbe riposare in vista del Liverpool. Llorente è pronto si, ma non prontissimo. Mentre Lozano si è allenato solo ieri dopo il ritorno dagli Stati Uniti dove era impegnato con la nazionale messicana. Toccherà quindi ancora una volta a Mertens, contratto in scadenza l’anno prossimo, togliere le castagne dal fuoco e trascinare l’attacco partenopeo. Il belga ha sempre risposto presente e contro la Samp al San Paolo ha un bel ricordo: la sua prima doppietta in Serie A nel giorno dell’epifania del 2014.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian, Zielinski; Younes, Mertens.