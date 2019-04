Ancora niente sold out per il San Paolo. Nemmeno il big match contro l’Arsenal ha attratto i tifosi del Napoli a riempire lo stadio. Un trend difficile da invertire

La stagione corrente ha registrato un record in negativo per il San Paolo ed i tifosi del Napoli che non si vedeva dagli anni lontani (e bui) della C1. Quest’anno il sold out è un miraggio anche nei big match e nemmeno il fascino dell’Europa League sembra voler invertire questo trend negativo.

I tifosi dei Gunners saranno numerosissimi: si parla di mille tifosi dell’Arsenal. Mentre finora, i biglietti staccati per i tifosi partenopei sono “solo” trentasei mila. Riuscirà il San Paolo ha registrare il sold out almeno per questa sfida così importante? Solo due giorni per un’impennata di vendite che anche questa volta sembra una chimera.