Napoli, attento a Benitez: chiama Mertens e Callejon

Napoli, attento a Benitez: Mertens e Callejon non rinnovano e si fa largo la suggestione della chiamata in Cina

Il futuro di Callejon e Mertens è ancora tutto da dipingere. E non è scontato che il colore utilizzato sia l’azzurro del Napoli. Dove i due punti fermi di Ancelotti sono in scadenza di contratto e al momento senza intesa per il rinnovo.

Così, secondo Il Corriere dello Sport, non è escluso che per i due possano presto schiudersi le porte della Cina. Benitez, infatti sarebbe più che pronto ad accoglierli entrambi con una ricca proposta al Dalian Yifang.