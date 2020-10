Napoli, avvocato Grassani: «La nostra è stata una scelta obbligata»

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato della gara non disputata contro la Juventus: le sue parole sulla partita

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della querelle con la Juve.

«Punto di penalizzazione per il Napoli? Il 3-0 a tavolino porta in automatico la penalizzazione se la squadra non ha avuto un buon motivo per non presentarsi. Il Napoli ha piena fiducia nell’operato del giudice sportivo. La nostra è stata una scelta obbligata. L’unica possibilità di salvare il calcio è attenersi ai protocolli, però il protocollo prevede anche l’intervento delle autorità sanitaria».