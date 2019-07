Napoli-Benevento, Inzaghi sfida il maestro Ancelotti in amichevole

Napoli-Benevento, Pippo Inzaghi sfida il maestro Ancelotti nell’amichevole che questo pomeriggio andrà in scena a Dimaro

Fermi tutti, si gioca. Perché i ritiri sono ormai nel vivo e iniziano a sbucare in calendario anche le prime amichevoli pre-campionato. Come quella che questo pomeriggio, alle 17.30, vedrà di fronte Benevento e Napoli sul campo di Dimaro Folgarida, dove la formazione partenopea sta lavorando in vista della nuova stagione.

Un test per valutare la marcia d’avvicinamento al campionato, una sfida suggestiva tra l’allievo Pippo Inzaghi ed il maestro Ancelotti. Che torneranno così ad incrociarsi, dopo gli ormai lontani tempi in cui l’ex attaccante segnava con la maglia del Milan ed il tecnico lo guidava dalla panchina. Un binomio piuttosto efficace, dato che quella squadra sollevò due Champions League al cielo tra il 2003 e il 2007.