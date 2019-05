Napoli vicino alla chiusura per Bennacer: i dettagli dell’affare

Il Napoli è vicino alla chiusura di un altro affare dopo Di Lorenzo: si tratta di Bennacer. I dettagli della trattativa

Non solo Di Lorenzo nel mirino del Napoli. Il club azzurro, come spiega La Gazzetta dello Sport, è vicinissimo alla chiusura di un altro affare, sempre con l’Empoli: quello per Bennacer.

La trattativa per il centrocampista è già a buon punto: Giuntoli avrebbe chiesto alla dirigenza toscana di aspettare qualche giorno e di non trattare con altri club, perché l’interesse dei partenopei è forte. Per far partire il giocatore, l’Empoli chiede 10 milioni. Il Napoli è disposto ad offrire una cifra più bassa ma compensando con bonus legati al rendimento.