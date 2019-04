Napoli, un big su tre in uscita: Koulibaly, Allan o Insigne?

Napoli destinato a cedere uno dei big. I più corteggiati sono Allan, Insigne e Koulibaly

Il calciomercato del Napoli è destinato a diventare infuocato. I partenopei, per investire in entrata, sono destinati a dover lasciar partire uno dei big. Sulla lista dei possibili partenti: Koulibaly, Allan e Insigne.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, i tre giocatori chiave del Napoli sono corteggiati da diverse squadre. Su Allan restano accese le sirene francesi: c’è il PSG su di lui. Il centrale Koulibaly piace soprattutto in Premier League, dove in pole c’è il Manchester United. Infine, Insigne che potrebbe essere usato come pedina di scambio dal Napoli.