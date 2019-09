Napoli-Brescia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Brescia streaming e probabili formazioni: i partenopei ospitano i lombardi nel lunch match della 6ª giornata di Serie A

La domenica della 6ª giornata di Serie A si apre con il lunch match che mette di fronte il Napoli di Carlo Ancelotti e il Brescia neopromosso di Eugenio Corini. I partenopei hanno 9 punti in classifica e dopo il k.o. interno contro il Cagliari dividono il 4° posto proprio con i sardi e con il Torino. I lombardi invece sono al 10° posto con 6 punti (2 vittorie e 3 sconfitte). Napoli-Brescia: la partita si giocherà la mattina di domenica 29 settembre 2019 alle ore 12.30 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli.

Il lunch match Napoli-Brescia sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l'app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno il Derby di Milano anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Brescia-Juventus in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q.

Napoli-Brescia

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 29 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale numero 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: San Paolo (Brescia)

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo



Le probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti opererà un po’ di turnover con un occhio al vicino impegno in Champions League contro il Genk. In attacco fuori Lozano: al suo posto dovrebbe rivedersi dal 1′ Fernando Llorente in coppia con Mertens. A centrocampo potrebbero riposare Insigne a sinistra e Allan in mezzo: al loro posto spazio a Zielinski ed Elmas. Al centro della difesa, squalificato Koulibaly e out Maksimovic per infortunio, ci sarà un’occasione per il giovane Luperto accanto a Manolas, mentre come terzini potrebbero vedersi dal 1′ Malcuit e Ghoulam al posto di Di Lorenzo e Mario Rui.



BRESCIA – Corini in ansia per Balotelli, che rischia per un problema accusato al piede: SuperMario dovrebbe però recuperare ed essere regolarmente in campo in attacco accanto ad Alfredo Donnarumma. Spalek dovrebbe essere inserito sulla trequarti e rischia l’esclusione Romulo: l’italo-brasiliano potrebbe giocare a centrocampo da mezzala o lasciar spazio a Dessena. In difesa a sinistra dovrebbe giocare Martella, pienamente recuperato dopo il problema fisico.



NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejón, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, F. Llorente. All. Ancelotti



BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Balotelli, Al. Donnarumma. All. Corini



