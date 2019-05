Chiffi show: rigore dubbio al Napoli e cartellino rosso a Ionita! – VIDEO

Nel finale di Napoli-Cagliari, l’arbitro Chiffi si è reso protagonista dando un rigore dubbio agli azzurri, espellendo Ionita e Maran – VIDEO

Nei minuti finali di Napoli–Cagliari succede di tutto. Su traversone di Mertens in area di rigore, Ionita la tocca con la mano. Il centrocampista del Cagliari pare però toccarla sulla linea dell’area di rigore e non all’interno. L’arbitro Chiffi si affida alla “on field review” per riguardare l’azione e, dopo diversi minuti, concede il rigore al Napoli!

Il Cagliari non ci sta e protesta. A quel punto, il giovane direttore di gara perde le staffe e inizia a sfoderare cartellini. Dapprima Insigne, poi Barella e Ionita, che riceve il rosso. Infine Chiffi allontana Maran.