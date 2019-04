Napoli, caso Insigne. L’accusa del padre: «Ancelotti è un pacco»

Napoli, il padre di Insigne apre ad una clamorosa frattura tra Lorenzo e Ancelotti: dopo la sostituzione contro il Benfica, l’attacco all’allenatore

Sembra destinato a diventare un caso quello di Insigne a Napoli. Al minuto 63 Ancelotti sostituisce il folletto di Frattamaggiore, che viene subissato dai fischi del San Paolo. Insigne entra in polemica con Ancelotti e abbandona la panchina prima del fischio finale.

La sostituzione di Insigne non è andata giù al padre, che ad un emittente radiofonica napoletana, Radio Punto Zero, avrebbe dichiarato: «Ancelotti è un pacco». L’accusa lanciata da Carmine Insigne avvia ad una clamoroso rottura: il Napoli potrebbe perdere il suo capitano in estate.