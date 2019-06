Napoli, Castagne aspetta: o l’azzurro o l’aumento, lunedì l’incontro

Il belga ha il contratto in scadenza nel 2020 e un’intesa con il Napoli. L’Atalanta vuole trattenerlo, ma dovrà dargli delle risposte: lunedì l’incontro con Sartori

Come garanzia della sua permanenza a Bergamo, Giampiero Gasperini ha chiesto la conferma dei big e l’Atalanta proverà ad accontentarlo. Ci si chiede: Timothy Castagne fa parte di essi oppure no? Guardando alla seconda metà di stagione sicuramente si, ma la situazione del belga è quella che probabilmente resta maggiormente in bilico in casa dea.

Castagne ha il contratto in scadenza nel 2020, come del resto Ilicic, ma la differenza principale è che è un ’95 di prospettive tecniche e patrimoniali sicuramente diverse. L’idea del calciatore e della sua famiglia, che ne cura gli interessi, è molto chiara: a Bergamo si sta bene, con la Champions meglio, ma a Napoli si sta meglio ancora. L’entourage del giocatore riceve da tempo le lusinghe di Giuntoli e un accordo economico non è stato difficile trovarlo. A questo punto, la palla passa all’Atalanta. Percassi chiede 20 milioni, che probabilmente sono tanti, sicuramente sono troppi nell’opinione del Napoli. Il club azzurro dal canto suo non ha fretta di far decollare la trattativa, avendo già preso Di Lorenzo e avendo così in questo momento 5 giocatori sulle corsie difensive: sicuramente vanno venduti Hysaj e Mario Rui, ma certo di una permanenza non lo è neanche Malcuit. L’Atalanta in questo momento resta nella metà del sandwich: fare muro e trattenere il giocatore significa aumentare nel ragazzo le legittimità di chiedere un rinnovo con cospicuo aumento. Non accordarglielo, significherebbe perderlo a zero l’anno prossimo. Il Napoli, senza fretta, aspetta dunque alla finestra. Gli agenti di Castagne incontreranno il ds dell’Atalanta Giovanni Sartori per fare il punto della situazione il prossimo lunedì.