Napoli, casting per la fascia sinistra: spuntano due nomi nuovi

Il Napoli deve vendere Mario Rui e poi punterà su un nuovo terzino sinistro: spuntano alcuni nomi nuovi oltre ai soliti noti.

In attesa di trovare squadra a Mario Rui, su cui c’è forte il Torino ma con ancora distanza tra le parti per quanto riguarda la valutazione del portoghese, il Napoli continua a sondare il mercato degli esterni per individuare il suo erede.

Castagne non è mai uscito dai radar ma servono 20 milioni, Tierney del Celtic sarebbe un giocatore su cui costruire presente e futuro, ma è molto costoso e l’Arsenal è in vantaggio. Fares sembrava essere la soluzione più razionale considerando i legami con Raiola, ma la Spal valuta l’algerino 20 milioni e potrebbe anche provare a trattenerlo dopo la cessione di Lazzari.

Così il Napoli guarda anche a nomi nuovi: secondo quanto raccolto da Calcio News 24, a Giuntoli è stato proposto Kurzawa del PSG. Il francese ha uno stipendio importante, ma ha scadenza 2020 e se non rinnova coi parigini il suo futuro contratto andrebbe a prescindere rimodulato su cifre diverse. Un altro nome a sorpresa potrebbe essere quello di Dijks del Bologna, arrivato a parametro zero in Emilia l’anno scorso e distintosi nell’ultima parte di stagione con Mihajlovic. I suoi agenti hanno avuto contatti con Giuntoli nei mesi scorsi per altri profili e hanno chiesto al ds azzurro di prendere in considerazione la candidatura dell’olandese ex Ajax.