Napoli, chat di gruppo bollente dopo la notizia del Genoa

Nella chat Whatsapp del Napoli sarebbe esplosa la preoccupazione dei calciatori azzurri

C’è grande preoccupazione in casa Napoli dopo la notizia dei 14 positivi al Covid-19 nel Genoa, 11 calciatori e 3 membri dello staff. Come riporta La Gazzetta dello Sport, una volta a conoscenza dell’accaduto nella chat di gruppo Whatsapp azzurra sarebbe esploso il caos con i calciatori che hanno chiesto diversi quesiti ai medici.

Lo staff, insieme all’allenatore Gattuso, ha provato a calmare gli animi dei giocatori preoccupati anche per le loro famiglie. Nel pomeriggio di oggi si terranno i tamponi a tutto il gruppo squadra che, rispetto alle tempistiche abituali, dovrebbero essere fatti prima di entrare in campo per l’allenamento e non dopo.