Napoli, che magia di Zielinski! Gol dell’ex alla presenza numero 100

Zielinski agguanta il pareggio contro l’Empoli: serata da sogno per il polacco, gol dell’ex alla 100° presenza con la maglia del Napoli!

Piotr Zielinski ristabilisce l’equilibrio in Empoli-Napoli: il gol dell’1-1 al Castellani porta la firma del polacco. La rete è magnifica, da applausi: il centrocampista esplode una conclusione potente e precisa da fuori area che termina sotto l’incrocio dei pali.

Serata da sogno per Zielinski: il giocatore può festeggiare la presenza numero 100 con la maglia del Napoli con un gol trovato proprio contro la sua ex squadra! Niente esultanza per il giocatore, che si dimostra rispettoso nei confronti dell’Empoli, ma il traguardo raggiunto è importante. Il calciatore non poteva ripagare la società in modo migliore: si tratta, oltretutto, del sesto gol del partenopeo in campionato. Forse voleva farsi perdonare dai compagni per la sua deviazione decisiva sul tiro di Farias che ha portato al vantaggio empolese.