Hamsik, l’agente attacca: «Critiche da chi non capisce di calcio»

Le critiche rivolte a Marek Hamsik non vanno giù a Venglos, agente del capitano del Napoli: ecco le sue parole a Radio Crc

Marek Hamsik nel mirino della critica per le ultime prestazioni, capitano del Napoli peggiore in campo contro il Liverpool secondo i principali quotidiano. Ma l’agente Juraj Venglos non ci sta: «Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore in campo contro il Liverpool».

Continua il procuratore a Radio Crc: «A mio avviso la sua è stata una buona prestazione, non si tiene conto della pressione dei Reds: non mi sembra giusto che venga corretto così tanto considerando la portata dell’avversario. Qualcuno dimenticare che ha cambiato ruolo e che non sta giocando nel suo ruolo cui era abituato, forse posso dire che non capiscono di calco quelli che lo hanno criticato».