Napoli, dalla Svezia: «Ibrahimovic vuole chiudere la carriera in azzurro»

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in Serie A e giocare al Napoli: l’indiscrezione arriva da una giornalista svedese vicina a Ibracadabra

Jennifer Wegerup, giornalista svedese vicina a Zlatan Ibrahimovic, ha svelato alcune indiscrezioni sull’attaccante, accostato al Napoli negli scorsi giorni. Ecco le sue parole a Radio Marte.

«Ibrahimovic nel 2010 per la prima volta mi parlò di Napoli, dell’atmosfera che si vive al San Paolo e mi disse che avrebbe voluto chiudere la carriera in azzurro. Contatti Raiola-De Laurentiis? Non so, ma so che il ragazzo ama il Napoli e la città».