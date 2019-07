Napoli, D’Amico: «Higuain sarebbe perfetto per Ancelotti, ma…»

D’Amico sottolinea la compatibilità tra Higuain e il gioco proposto dall’allenatore del Napoli Ancelotti. Ecco le sue parole

Andrea D’Amico, agente di mercato, ha ammesso con rimpiatto che Higuain avrebbe potuto rendere al meglio nel Napoli di Ancelotti.

Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss: «Higuain sarebbe stato il centravanti ideale per il Napoli. Chiaramente conosciamo tutti com’è andata la storia tra Napoli e Higuain ed è impossibile, ma l’argentino sarebbe l’attaccante perfetto per Ancelotti, anche perché so che Carlo ha molta stima di lui».