Napoli, David Neres è il tuo Mister X? C’è la coda per il brasiliano

Napoli, manca il colpo in attacco: David Neres l’ultimo nome accostato ai partenopei, ma il brasiliano dell’Ajax è richiestissimo

Ancelotti chiede un rinforzo in attacco, De Laurentiis non scopre le sue carte. In Olanda, invece, è stato recentemente accostato David Neres dell’Ajax al Napoli.

Il Telegraaf, quotidiano che ha riportato la notizia, fa sapere che per il brasiliano la concorrenza è foltissima: ci sono Manchester United e Atletico Madrid. I Lancieri hanno inoltre rispedito al mittente l’offerta del Borussia Dortmund.