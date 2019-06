Napoli, De Laurentiis: «Albiol? Erano due anni che voleva andare via»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato l’addio di Raul Albiol al club partenopeo. Ecco le sue parole

Raul Albiol ha detto addio al Napoli per ritornare in patria, al Villareal.

Ecco il commento del presidente De Laurentiis a Radio Kiss Kiss sulla separazione con Albiol: «Abbiamo accettato la richiesta del giocatore perché glielo dovevamo, non possiamo sempre dire di no. Erano due anni che voleva andare via. L’avevamo convinto a restare ma ora non potevamo. Sono contento che torni in Spagna e lo ringrazio».