Napoli, De Laurentiis: «Allan e Insigne? Valuto offerte, ma solo se…»

De Laurentiis detta le condizioni per un’eventuale cessione di Insigne e Allan. Le parole del presidente del Napoli

Allan e Insigne via dal Napoli? De Laurentiis detta le condizioni al margine dell’evento della Camera dei Deputati.

Ecco le parole del presidente del Napoli riportate da Tuttomercatoweb.com: «Se l’offerta è in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere anche in considerazione. Ma se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare».