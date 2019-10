Napoli, De Laurentiis: «Ancelotti può rimanere 10 anni. Su Insigne…»

Napoli, De Laurentiis è chiaro: «Nessuna lite con Ancelotti, può stare qui altri 10 anni. Insigne? Deve cambiare atteggiamento»

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto fuori dal palazzo del Comune, luogo in cui si ritrovava per la questione San Paolo. Queste le parole del patron ai microfoni di Sky Sport:

«Insigne? Ottimo atleta, ma deve restare tranquillo e cambiare atteggiamento. I suoi problemi non possono risolverli Ancelotti o Raiola, ma deve farlo da solo. Liti con Ancelotti? Che stupidaggini sono? Può restare qui per altri dieci anni. Rinnovi Mertens e Callejon? Se qualcuno pensa alla Cina per fare soldi vediamo le cose diversamente».