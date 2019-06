Napoli, De Laurentiis a carte scoperte: «Ancelotti vuole James Rodriguez»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato le voci di calciomercato riguardanti James Rodriguez, ma non solo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rivelato che ci sono stati contatti con Jorge Mendes per James Rodriguez.

Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss:«James Rodriguez? Piace ad Ancelotti, non so quanto risponda alle nostre esigenze di gioco. Non si mette in dubbio la sua bravura. Ancelotti lo desidera ampiamente. Anche se è costosissimo, andiamo avanti coi contatti. Possiamo anche parlare con Mino Raiola per Lozano. Tutti e due? Difficile, poi che ne facciamo degli altri?».