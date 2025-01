De Laurentiis Napoli, la dedica al piccolo Daniele: «Ci hai trasmesso forza coraggio e allegria, da lassù continui a seguirci. Sarai per sempre nei nostri cuori»

Napoli, la dedica di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria al piccolo Daniele, supertifoso azzurro mancato oggi dopo una lunga malattia

Vittoria con dedica del Napoli per il piccolo Daniele, supertifoso azzurro venuto a mancare dopo una lunga malattia, ma che negli ultimi mesi era diventato una vera e propria mascotte per gli Azzurri, al punto che oggi Conte ha preferito non parlare nel post partita. Di seguito il tweet del presidente De Laurentiis.

Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 4, 2025

