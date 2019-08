Napoli, De Laurentiis: «Mercato? Vediamo chi può esserci più utile»

Napoli, De Laurentiis parla del mercato: «Tra Lozano, James ed Everton dobbiamo considerare chi può essere più utile per noi»

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Espn. Queste le parole del numero uno partenopeo sul mercato:

«Seguiamo Lozano da gennaio, sappiamo esattamente qual è il suo valore. Potrebbe essere un buon giocatore per il Napoli così come potrebbe esserlo James Rodriguez o come il brasiliano Everton e molti altri. Di Lozano mi piace che è giovane, più di James. Quest’ultimo ha maggiore esperienza, ha lavorato due volte con Ancelotti ed è un’altra garanzia. Ma dobbiamo considerare chi può essere maggiormente utile per la squadra. Io ho la mia opinione, Giuntoli ne ha un’altra e Ancelotti ne ha un’altra ancora».