Napoli, De Laurentiis: «Obiettivi? Ci sono nomi che non avete scoperto»

De Laurentiis sibillino: il presidente del Napoli commenta le voci sugli obiettivi di mercato del club azzurro

Il Napoli è alla ricerca di profili importanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: il presidente De Laurentiis però non vuole rivelare tutti i nomi sul taccuino.

Ecco le dichiarazioni sugli obiettivi di mercato del Napoli al Corriere dello Sport: «Ancelotti ci ha dato indicazioni precise sul mercato. James, Icardi e Lozano? Sono nomi su cui stiamo ragionando, ma magari c’è qualcuno che ancora non avete scoperto».