Napoli, domani si risolve il rebus centravanti: la situazione

Icardi, Llorente o Campana: nelle prossime 48 ore il mercato del Napoli vedrà sciolti i nodi alla voce prima punta

Chissà se c’è un motivo particolare dietro questa data di mercoledì 28 agosto, ma a metà della settimana che porterà a Juve-Napoli, De Laurentiis e Giuntoli hanno fissato la dead line per la risoluzione definitiva del discorso prima punta. Il Napoli aspettare Icardi fino a domani, Campana aspetterà il Napoli fino a domani, Llorente e il Napoli (soluzione più probabile) si aspettano a vicenda per chiudere domani.

Un ultimo tentativo per Maurito, approfittando dell’ulteriore spinta verso l’uscita arrivata dopo Inter-Lecce a opera di Conte e Marotta, poi si andrà alla scelta definitiva tra i due che hanno voluto e preferito Napoli. Il giovane o l’esperto? Più probabilmente quest’ultimo, ma pur avendo intenzione di chiudere con Llorente nel frattempo il Napoli non ha mollato Campana, chiedendo all’agente, che è in Italia, di aspettare fino a domani per una risposta definitiva. Difficile che il Napoli possa prenderli entrambi, ma non è per forza da escludere: l’ecuadoriano costa poco (5 milioni più percentuale sulla futura rivendita), è molto giovane (classe 2000, non grava sulla lista dei 25) e potrebbe accontentarsi di farsi le ossa come terza punta pur di approdare subito in una big del calcio europeo. Se il Napoli si limeterà all’acquisizione a parametro zero dello spagnolo, Campana allora andrà a giocare proprio nel suo paese d’origine, dove ha due offerte sul piatto dalla Liga.