Napoli, è tornato Koulibaly! Primo allenamento dopo la Coppa d’Africa. Con il centrale senegalese si rivede anche Ounas

Due ritorni molto graditi in casa Napoli a poco più di una settimana dall’inizio della stagione. Dopo il ritiro a Dimaro, la squadra è tornata ad allenarsi a Castel Volturno dove si sono rivisti Kalidou Koulibaly e Adam Ounas, reduci dalla finale di Coppa d’Africa.

I due hanno svolto regolarmente la seduta insieme al resto della squadra, così come Malcuit che non aveva partecipato alla tournée negli USA per infortunio. Lavoro differenziato per Milik e Younes.