Napoli, Elmas in arrivo: trattativa conclusa, Rog in uscita

Il Napoli cambia a centrocampo: in entrata Elmas del Fenerbahce. Il sacrificato sarà Rog, che è pronto a volare in Germania

Elif Elmas Napoli: affare praticamente chiuso. Definite le cifre per l’arrivo del centrocampista del Fenerbahce: 16 milioni più bonus, mancano pochi dettagli. Come riporta Sky Sport, si attende l’ufficialità tra domani e domenica.

Il sacrificato sarà Marko Rog: il croato avrebbe già pretendenti in Germania. In particolare, l’Eintracht Francoforte avrebbe un considerevole vantaggio sulle pretendenti per il giocatore del Napoli.