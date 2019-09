Napoli, emergenza difesa: tre assenti con il Brescia

Il tecnico del Napoli Ancelotti cerca soluzioni per la difesa in vista della gara contro il Brescia: preoccupa anche Tonelli

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Brescia con qualche defezione. L’emergenza riguarda soprattutto la difesa, considerando la squalifica di Kalidou Koulibaly e l’infortunio alla coscia di Nikola Maksimovic.

Potrebbe dare forfait anche Lorenzo Tonelli, che non è al meglio della condizione. A far coppia con Kostas Manolas, dunque, sarebbe Sebastiano Liberto. Ma il tecnico Carlo Ancelotti non avrà riserve da sfruttare.