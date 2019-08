Napoli, Fabian Ruiz cambia ruolo: ecco dove giocherà 

Il centrocampista del Napoli e della Nazionale spagnola, Fabian Ruiz, cambierà ruolo nel modulo di Ancelotti: ecco dove giocherà

Secondo la Gazzetta dello Sport, nella prossima stagione, Fabian Ruiz cambierà la posizione in campo. Nel 4-2-3-1 di Ancelotti, il centrocampista della Nazionale spagnola verrà avanzato nella posizione di trequartista.

A meno che non arrivi James Rodriguez negli ultimi giorni di mercato. Anche Lorenzo Insigne cambierà ruolo nel Napoli. Non agirà più come seconda punta, ma come esterno di sinistra puro, ovvero nella sua posizione preferita.