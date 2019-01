Napoli, Fabian Ruiz: «Sarà dura, ma proveremo a sorpassare la Juventus»

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha rilasciato un’intervista in cui si sofferma sul suo arrivo a Napoli e sulla Juventus

Fabian Ruiz è sicuramente una delle note più liete del Napoli di Carlo Ancelotti. Arrivato nell’anonimato, ha saputo ritagliarsi il suo posto da titolare a suon di prestazioni e gol. Intervistato da “El Correo de Andalucia”, lo spagnolo ha parlato delle ambizioni del suo Napoli. Queste le sue parole: «Napoli? Sono molto felice, la gente ti tratta come fossi uno di loro, è stato così anche per me sin dal primo giorno. Tutti mi hanno accolto molto bene. Ho familiarizzato con gli spagnoli come Albiol e Callejon, poi anche con tutti gli altri. Con Mertens ho un ottimo feeling, trascorro tanto tempo con lui. La Juventus? È difficile, ha un grande potenziale, ma ci proveremo, daremo tutto ma sappiamo che sarà dura. Futuro? Il mio sogno è concludere la carriera al Betis, che è casa mia. Un giorno vorrei tornare».