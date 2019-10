Fabian Ruiz e i suoi agenti chiarissimi con il Napoli: non ci sarà la clausola di 100 milioni nel suo contratto

Primi dialoghi con Fabian Ruiz e il suo entourage da parte del Napoli: il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023. De Laurentiis ha convocato gli agenti per discutere l’adeguamento dell’ingaggio, ma non solo.

Fabian Ruiz ha fatto sapere, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, di non avere alcuna intenzione di avere una clausola d’uscita di 100 o più milioni.