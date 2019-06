Napoli, Fabian Ruiz svela i suoi sogni per la prossima stagione

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha rilasciato una lunga intervista nella quale parla dei suoi sogni per la prossima stagione

Intervistato a El Mundo, il centrocampista del Napoli e della Nazionale spagnola Under 21, Fabian Ruiz, ha parlato della sua infanzia e della sua voglia di stare in azzurro. Ecco le sue parole: «Il debutto a 18anni col Betis? Lo ricorderò per sempre. Come mi hanno chiamato due giorni prima della partita per dire che avrei viaggiato con la prima squadra. Non ci credevo. Non mi aspettavo nemmeno che potessi fare il suo debutto. È stato molto bello. Ricordo tutti quelli che mi sostenevano dopo tutto quello che era successo. Stavo realizzando un sogno».

«Sogni? Sogno di vincere l’Europeo Under 21 questa sera, sogno un titolo la prossima stagione con il Napoli e di poter andare poi all’Europeo del 2020 con la Nazionale maggiore spagnola».