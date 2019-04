Napoli, fischi al San Paolo: ora il secondo posto è a rischio

Napoli, la sconfitta contro l’Atalanta non è andata giù ai tifosi che hanno fischiato gli azzurri a fine partita. Il secondo posto è a rischio

Non è un buon periodo per il Napoli e il campo lo conferma. Dopo un ottimo primo tempo, dominato in lungo e in largo sul piano del gioco e delle occasioni, la squadra di Ancelotti si è fatta rimontare da un’Atalanta che ha tenuto botta e poi è riuscita a ribaltare la partita.

Qualcosa sembra essersi rotto nell’ambiente napoletano e i fischi del San Paolo lo confermano. Ora l’Inter è distante solo 6 punti, e risulterà decisivo lo scontro diretto a Napoli del 19 maggio. La sostanza non cambia: arrivare secondo o terzo permette lo stesso di andare in Champions, certo è che manca la coesione vista in tutto il resto della stagione.