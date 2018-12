Longo sfida il Napoli: «Frosinone consapevole di non aver già perso»

Napoli-Frosinone, vigilia della sfida valida per la 15^ giornata di Serie A: ecco le parole in conferenza stampa di Moreno Longo

Reduce dal pareggio casalingo contro il Cagliari, il Frosinone di Moreno Longo è atteso domani dall’ostica trasferta del San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico dei ciociari ha presentato così la sfida in conferenza stampa: «Dovremo fare la nostra partita, dobbiamo vederla come un’opportunità: non dobbiamo di certo scendere in campo pensando di aver già perso, dobbiamo avere l’entusiasmo di disputare una partita del genere».

Prosegue Moreno Longo: «Affronteremo una squadra che ha grandissima qualità, penso che questo Napoli sia anche superiore a quello dell’era Sarri: ha grande imprevedibilità negli ultimi metri». Poi parlando della pressione della classifica: «E’ normale che se avessimo quei due punti in più persi contro il Cagliari staremmo parlando di altro. Voglio sottolineare che nelle ultime sei partite abbiamo perso solo una volta: stiamo crescendo, ci mancano i punti persi a inizio stagione. Dobbiamo avere la forza di pensare che il nostro campionato sia iniziato dal pareggio contro l’Empoli».