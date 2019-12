Napoli, Gattuso: «Il contratto? Mi fate ridere. Su Ibra e Insigne…» – VIDEO

Il tecnico del Napoli Gattuso parla così di Ibrahimovic e Insigne durante la conferenza stampa di presentazione – VIDEO

Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi in qualità di nuovo allenatore del Napoli. Ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic e Lorenzo Insigne, temi i caldi in quel di Castel Volturno nelle ultime ore.

«Mi fate ridere quando parlate di contratti. Chi fa questo mestiere è legato ai risultati. Sarei venuto anche se il presidente mi avesse proposto un contratto di soli sei mesi. Ibrahimovic? Parlo di chi ho a disposizione. Insigne è un patrimonio del Napoli».