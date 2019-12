Napoli, Di Lorenzo: «Siamo entrati timorosi in campo»

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, parla del pareggio ottenuto in rimonta nel secondo tempo contro l’Udinese

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Radio Kiss Kiss dopo il pareggio contro l’Udinese. Ecco le parole del terzino del Napoli.

«Siamo entrati in campo troppo timorosi e questo non deve succedere. La mancanza di vittorie incide ma ripartiamo dal secondo tempo pensando a martedì. Sarà una partita fondamentale. Non bisogna solo dirlo a parole ma dimostrarlo sul campo e penso che oggi l’atteggiamento non è mancato, così come c’è stata la voglia di vincerla».