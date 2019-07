Napoli, gli incredibili numeri di Ounas con l’Algeria in Coppa d’Africa

Adam Ounas sta confezionando gol e assist in questa Coppa d’Africa. Nonostante lo scarso minutaggio

L’Algeria di Adam Ounas, attaccante del Napoli, è una delle principali indiziate per la vittoria in Coppa d’Africa. Finora, Ounas sta incidendo parecchio nei gol dei suoi: con 3 gol e un assist, nessuno in tutta la competizione ha fatto meglio di lui.

Il dato però incredibile è che finora Ounas complessivamente non ha giocato neanche una partita intera. E’ infatti finora sceso in campo per appena 87′. Chissà se contro la Costa d’Avorio partirà dall’inizio.