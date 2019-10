Hamsik torna a Napoli: il centrocampista ha annunciato che sarà in tribuna al San Paolo in occasione del confronto con l’Atalanta

Marek Hamsik, ex bandiera del Napoli, ha rivelato che il 30 ottobre tornerà nel capoluogo campano. Il centrocampista slovacco sarà presente in tribuna allo stadio San Paolo per Napoli-Atalanta.

Hamsik è molto amato dai tifosi azzurri, e il club partenopeo, come fa sapere il Corriere dello Sport, riserverà una particolare accoglienza per lui.