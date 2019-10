Napoli Hellas Verona, Juric stufo: «Gli attaccanti devono svegliarsi»

L’Hellas Verona perde a Napoli e il reparto offensivo continua a incidere pochissimo: ecco le parole di Ivan Juric dopo la partita

Ivan Juric non nasconde la propria insoddisfazione dopo Napoli Hellas Verona. L’allenatore ha sottolineato le colpe dell’attacco, troppo timido e poco prolifico, a Sky Sport.

«Sono contento della prestazione, ma deluso per non aver raccolto niente. Digiuno dell’attacco? C’è anche un po’ di sfortuna, perché Meret ha fatto parate strepitose, ma non voglio giustificarli. Mi dispiace perché si fanno ottime prestazioni, ma gli attaccanti devono prendersi più responsabilità, devono darsi una sveglia».