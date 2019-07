Napoli, i tifosi non potranno seguire la squadra a Marsiglia: ecco perché

Niente Velodrome per i tifosi del Napoli: trasferta a Marsiglia vietata. Ecco il motivo della decisione, c’è il comunicato

Il Napoli attraverso un comunicato dichiara che la prefettura di Marsiglia ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi partenopei per il test contro l’OM.

«Su disposizione della prefettura marsigliese e seguente decisione dell’Olympique Marsiglia non sarà posto in vendita nessun biglietto per tifosi azzurri in occasione dell’amichevole Marsiglia-Napoli».