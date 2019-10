Napoli, Ibrahimovic: «Ancelotti mi vorrebbe? Ho un bel rapporto con lui»

Zlatan Ibrahimovic risponde alle suggestioni di mercato che lo vorrebbero al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Ibrahimovic ha parlato di Ancelotti, attuale allenatore del Napoli che in passato ha ammesso che gli piacerebbe allenare di nuovo il campione svedese.

«Ho un bel rapporto con Ancelotti, è un grande allenatore ma, soprattutto, è una grande persona. Mi spiace sia durato solo un anno, avrei voluto più anni, perché era un bel periodo per la mia carriera e, secondo me, anche per lui».