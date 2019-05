Josip Ilicic nel mirino del Napoli. Il club azzurro avrebbe raggiunto l’intesa col calciatore, manca l’accordo con l’Atalanta

Il Napoli su Josip Ilicic. Il calciatore dell’Atalanta, autore di un’altra grande stagione con la maglia della Dea, è finito nel mirino del club azzurro di Carlo Ancelotti. Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe raggiunto l’intesa con lo sloveno per un triennale da oltre 2 milioni.

Ilicic ha un contratto fino al 2020 con la Dea e potrebbe partire per 15 milioni. Il Napoli potrebbe girare all’Atalanta Roberto Inglese, centravanti che piace al club orobico e che in questa stagione è stato girato in prestito al Parma.