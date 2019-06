Gli agenti del belga hanno incontrato l’Atalanta per discutere del futuro e dell’interesse del Napoli

Come vi avevamo anticipato sabato scorso, ieri c’è stato un incontro tra l’entourage dell’obiettivo di mercato del Napoli Timothy Castagne e la dirigenza dell’Atalanta, nella persona del direttore Giovanni Sartori.

Si è trattato di un confronto proficuo e costruttivo, in cui le parti hanno cercato di chiarire le rispettive volontà in vista della prossima stagione. L’Atalanta ha ribadito all’entourage di Castagne che ha intenzione di trattener il belga e di puntare su di lui anche nella prossima stagione. I rappresentanti del giocatore, dal canto loro, hanno ribadito che Castagne a Bergamo sta bene, ma che ci resta volentieri soltanto con la garanzia di essere un giocatore cardine anche per il futuro. Dal punto di vista tecnico e del minutaggio innanzitutto, ma anche sotto l’aspetto economico, perchè le cifre che offre il Napoli sono ovviamente diverse da quelle che l’esterno percepisce attualmente a Bergamo. Insieme fino a prova contraria dunque, una stretta di mano affettuosa e si guarda avanti. La partita però resta aperta, perchè anche se l’Atalanta ha fatto capire che non intende metterlo sul mercato a meno di offerte irrinunciabili (20 milioni di euro, ndr), gli agenti di Castagne sanno che il mercato sarà lungo e che con i soldi che il Napoli potrebbe incassare dalle cessioni di Hysaj e Mario Rui, qualora volesse puntare a tutti i costi sul belga, De Laurentiis troverebbe argomenti sufficienti a far vacillare Percassi. Il proprietario della Dea intanto ha chiuso definitivamente alle partenze di Ilicic e Gomez, ma potrebbe ritrovarsi a parlare con il Napoli anche di Duvan Zapata, che ha da settimane una bozza di accordo con Giuntoli per il suo clamoroso ritorno all’ombra del Vesuvio. Dovesse entrare nel vivo la trattativa, l’Atalanta chiederebbe di inserire Inglese nell’affare. L’ex Chievo piace da sempre, anche a prescindere dalla partenza del colombiano.