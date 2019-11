Napoli, il giorno della verità: De Laurentiis oggi a Castel Volturno

Napoli, il giorno della verità: il presidente De Laurentiis oggi incontrerà la squadra a Castel Volturno dopo aver comminato le multe

Il giorno della verità. Quello dell’incontro tra il presidente De Laurentiis, che oggi farà visita a Castel Volturno, ed i giocatori, che in settimana hanno ricevuto notifica della multa per aver disertato il ritiro ormai tre settimane fa.

Obiettivo dell’incontro, come riporta La Stampa, è la tregua tra le parti per mettersi alle spalle settimane di polemiche in casa Napoli. All’ordine del giorno la questione multe: non verranno cancellate dal club, ma compensate dai premi per la qualificazione agli ottavi di Champions League.