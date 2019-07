Napoli, il nuovo e la continuità: Insigne e Manolas arrivano a Dimaro

Manolas, il grande colpo di mercato e Insigne, l’uomo più chiacchierato in uscita, si aggregheranno nello stesso giorno nel ritiro del Napoli

Col finire della prima settimana, il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida entra nel vivo. Ieri sono arrivati alcuni dei primi nazionali, tra cui le stelle Mertens, Milik e Zielinski, oggi sarà la volta di Manolas e Insigne.

Per il greco atteso bagno di folla ed entusiasmo alle stelle. L’occasione sarà anche quella utile per la foto di rito e l’ufficializzazione sui social, che ancora non è arrivata. Aspettando che si sblocchi la trattativa per James Rodriguez, Manolas arriva in Trentino con l’etichetta del colpo dell’estate e avrà subito un primo piccolo grande assaggio di Napoli, seppur a più di mille chilometri di distanza dal capoluogo partenopeo.

Diversa la situazione di Insigne, che pure avrà dai suoi tifosi una grande accoglienza, ma che sicuramente arriverà a Dimaro con la testa meno sgombra rispetto ai suoi compagni. Un’estate difficile, fatta di incomprensioni, tentennamenti e la tentazione di andare. Le voci sul mercato sono adesso un po’ più lontane e lo stesso giocatore ha voluto sgombrare il campo da ogni sospetto pubblicando nella giornata di ieri una foto su instagram che lo ritrae in maglia azzurra con la fascia di capitano. Non basta però, perchè dal club non è stato ricambiato il segnale di distensione: “Ormai Insigne ha l’età per dover essere più maturo e meno infantile“. Questa la stoccata sferratagli dal presidente De Laurentiis alla vigilia del suo arrivo. Parole che caricano di ulteriore pressione e responsabilità il fantasista, atteso a mesi non facili in cui dovrà riprendersi definitivamente il Napoli riuscendoci per altro in un ruolo che, come è stato chiaro anche dalla parole di De Laurentiis, non ritiene quello a lui più idoneo. La mano sul fuoco su una sua permanenza è comunque raccomandabile non metterla con troppa disinvoltura fino all’ultimo giorno di mercato. Mai De Laurentiis aveva fatto capire così apertamente che eventuali offerte congrue per il numero 24 saranno prese in grande considerazione.