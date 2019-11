Napoli, infortunio Mario Rui: il portoghese costretto ad uscire

Napoli, infortunio Mario Rui: il portoghese costretto, al suo posto Luperto. Il terzino azzurro resta negli spogliatoi durante l’intervallo

Non si placa la sfortuna per il Napoli. Mario Rui, terzino portoghese degli azzurri, non è rientrato in campo all’inizio del secondo tempo. Problema muscolare per Mario Rui che è rimasto negli spogliatoi.

Al suo posto è entrato in campo Luperto, che prende il posto del portoghese sulla corsia sinistra della retroguardia di Carlo Ancelotti. Continua l’emergenza terzini per il Napoli.