Napoli, inizia il ritiro oggi a Dimaro: quasi tutti presenti, ma il social media manager combina un pasticcio – FOTO

Il Napoli inizia oggi la sua stagione nel consueto ritiro di Dimaro. Presenti quasi tutti i calciatori annunciati. Assenti giustificati i giocatori impegnati con le nazionali.

Se il ritiro parte con tutto l’entusiasmo, lo stesso non si può dire del social media manager della società partenopea: sul profilo Twitter ufficiale del Napoli, infatti, pubblica uno “screen” di una locandina, non ritagliato. Non proprio il massimo per un account ufficiale.