Napoli, inizio da film: primo albergo a Firenze, poi subito a casa di Sarri

Avvio di campionato choc per il Napoli di Ancelotti: debutto a Firenze e poi subito la nuova Juve di Sarri.

Neanche il miglior regista al mondo avrebbe potuto dare al produttore De Laurentiis un inizio di campionato più cinematografico. Nell’anno di Sarri alla Juventus, il Napoli inizierà a Firenze, laddove Sarri perse lo scudetto nella stagione 17/18 a beneficio proprio dei bianconeri, prima di affrontare la Juve stessa allo stadium. Al di là del fascino retorico, ciò che conta davvero è che il Napoli dovrà rivelarsi pronto da subito per un inizio di stagione complicatissimo. A favore degli azzurri gioca il fatto di essere l’unica squadra che può godere di continuità a livello di guida tecnica, mentre le altre, Juve in testa, saranno attese da cambi non banali di filosofia.

Aspettando che il mercato faccia la sua parte, altra esigenza fondamentale per far sì che il Napoli inizi col piglio giusto sarà studiare il miglior percorso possibile per riportare Allan, Fabiàn Ruiz e Koulibaly, che rientreranno ad agosto inoltrato, l’ultimo addirittura a ferragosto, su un buon livello di condizione in poco tempo. Tutti e tre hanno raggiunto con le rispettive nazionali l’atto finale delle competizioni internazionali disputate, e per il Napoli sono decisamente più importanti di quanto lo siano per la Juve i suoi ritardatari, come Dybala e Alex Sandro. Da spauracchio a grande occasione è un attimo: se è vero che la Juve potrebbe accusare qualche difficoltà iniziale nel metabolizzare il cambio di filosofia, allora per il Napoli non è detto che questa resa dei conti così prematura debba necessariamente esser visto come qualcosa di penalizzante.