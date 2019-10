Napoli, Insigne assicura: «Mi farei ammazzare per questa maglia. Ancelotti? Ci capita di litigare, questione di carattere»

Una dichiarazione d’amore. Quella di Insigne nei confronti del Napoli, anticipata da Il Corriere dello Sport e in onda oggi a Dribbling su RaiDue. «I napoletani non mi hanno capito. A qualcuno sembro presuntuoso, credo abbiano un’immagine diversa da quella che sono. Chiedo a tutti i tifosi di starmi vicino, perché io per questa maglia mi farei ammazzare».

Poi una battuta anche sul rapporto con Ancelotti. «Tra di noi è una questione caratteriale. Ci capita di bisticciare, ma Carlo resta un grande allenatore e spero di vincere insieme a lui. Non è mai successo, da quando allena il Napoli, che mi abbia imposto un ruolo. A volte, quando arrivo più stanco o nervoso all’allenamento, mi può capitare di rispondere alle sue osservazioni. Ma sono cose che finiscono lì, possono succedere».